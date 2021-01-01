фильтры для кальяна minitox

Узнайте подробности как минимизировать вред от кальяна и сохранить свое здоровье
Инновационная технология, Фильтр для кальяна нового поколения проверен и одобрен пользователями всего мира. Вкус и крепость кальяна не теряется с фильтром, они становятся более яркими. Фильтр защитит от угарного газа, который образуется при сжигании угля, вирусов и бактерий, формальдегида, бензола и других — больше 27 канцерогенных веществ.
Как работает Фильтр для кальяна
Снижает уровень токсичных веществ в дыме
Минимизирует проникновение угольного осадка
Уменьшает содержание угарного газа
Уменьшает содержание тяжелых металлов со многими токсичными веществами
Задерживает бактерии, вирусы и микробы, которые накапливаются в кальяне
Содержит специальные сорбенты, поглощающие токсины
Фильтр для кальяна Minitox - это запатентованное устройство, содержащее специальные сорбенты, поглощающие токсины, которые поглощают вредные вещества, образующиеся в результате процесса горения, и значительно уменьшают горький привкус во рту и горле при курении кальяна.
Кроме того, после употребления фильтрованного дыма резко уменьшаются жалобы на раздражительность в горле, удушливый кашель и головокружение. Что бы понять, насколько этот продукт меняет впечатление от процесса курения кальяна, достаточно попробовать кальян с фильтром Minitox и без него и сравнить ощущения. Использование обычного мундштука обычного кальяна может спровоцировать туберкулез, герпес и гепатит. Использование одноразового фильтра Minitox предотвращает такие инфекции.
Вентилятор, размещенный внутри насадки, начинает быстро вращаться при курении кальяна, действуя как конденсатор и отделяя дым от частиц влаги в виде пара.
Роль вентилятора в мундштуке Minitox Premium
Конденсат, образующийся в результате вращения вентилятора, впитывает в себя большую часть смол и канцерогенов, содержащихся в дыме, и остается на стенках фильтра. В результате этого вдыхаемый пар не только максимально очищен – его аромат и вкус становятся более выраженными и насыщенными.
Помимо этого, вентилятор снижает температуру дыма, что благоприятно сказывается на общем самочувствии: головокружения, раздражение в горле, кашель больше не беспокоят.
Кальянный дым содержит большое количество угарного газа, тяжелых металлов и химических веществ, вызывающих рак. Содержание таких веществ, как мышьяк, никель, кобальт, хром и свинец, в табачном дыме намного выше, чем в самом табаке. Предположения о том, что кальянный дым теряет свои токсичные свойства, проходя через воду, совершенно не верны. Любители кальяна поглощают опасные концентрации угарного газа, никотина и дыма. Вода никогда не сможет заменить фильтр, который специально создан с целью поглощать вредные вещества.