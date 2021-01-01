фильтры для кальяна minitox

Преимущества

Как именно работает фильтр:

Фильтр для кальяна Minitox - это запатентованное устройство, содержащее специальные сорбенты, поглощающие токсины, которые поглощают вредные вещества, образующиеся в результате процесса горения, и значительно уменьшают горький привкус во рту и горле при курении кальяна.

Кроме того, после употребления фильтрованного дыма резко уменьшаются жалобы на раздражительность в горле, удушливый кашель и головокружение. Что бы понять, насколько этот продукт меняет впечатление от процесса курения кальяна, достаточно попробовать кальян с фильтром Minitox и без него и сравнить ощущения. Использование обычного мундштука обычного кальяна может спровоцировать туберкулез, герпес и гепатит. Использование одноразового фильтра Minitox предотвращает такие инфекции.

Вентилятор, размещенный внутри насадки, начинает быстро вращаться при курении кальяна, действуя как конденсатор и отделяя дым от частиц влаги в виде пара.

Роль вентилятора в мундштуке Minitox Premium